 
 
Январь 13th, 2020

Роберт Земекис снимет секретный научно-фантастический триллер

Роберт Земекис снимет научно-фантастический триллер

Режиссер трилогии «Назад в будущее» подписался на постановку фильма под названием «Арес» для студии Warner.

Над сюжетом «Ареса» поработала сценаристка «Капитана Марвел» Женева Робертсон-Дуорет. Фильм расскажет о космонавте, который, возвращаясь из миссии на Землю, терпит крушение и падает где-то в африканской пустыне. Естественно, он стремится выбраться из песков и вернуться домой, но узнает, что выполненная им миссия была частью глобального заговора.

Земекис выступит режиссером и исполнительным продюсером проекта. О кастинге и сроках производства пока информации нет.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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