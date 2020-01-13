Январь 13th, 2020

Официальный сайт Адмирал Х

Новые турниры и акции предлагает официальный сайт Адмирал Х. Стоит не упускать такую возможность и прямо сейчас открыть портал самых интересных, свежих и необычных азартных игр на сегодняшний день. У вас на сайте будет только одна проблема – какой слоты выбрать именно сегодня. Все остальное для вас, для вашего развлечения и вашего удовольствия от игры, уже реализовали разработчики самого игрового портала и азартных прилодений к нему.

Развлекательные азартные заведения ежемесячно преподносят новые сюрпризы игрокам и традиционные турниры, акции, лотереи и бонусы стали хорошей традицией. Сегодня гемблеры с нетерпением ожидают очередного приятного подарка от виртуальных клубов, безусловно, лидерство в этом плане принадлежит знаменитому отечественному бренду Адмирал Х. Именно его сегодня выбирают миллионы русскоязычных геймеров со всего мира.

За последние несколько лет, по мнению экспертов, наибольшую активность игровые клубы проявили в конце 2015 года. Погоня за максимальной прибылью заставила все игровые клубы вступить в продолжительное соперничество. Основной акцент был сосредоточен на рождественских праздниках. Соответственно игровые тематики были приурочены Новому году, также как и лотереи с турнирами.

Бонусы от казино Адмирал Х: получите их прямо сейчас

Главное, что нужно делать игрокам – следить за всеми обновлениями. Если бонус на первый депозит начисляется игрокам в любое время, то существуют периодические акции, когда призы выдаются за первые три пополнения счета. Не стоит упускать из виду еженедельные акции и ближайшие праздники, которые практически всегда сопровождаются увлекательными турнирами.

Так, играя в слоты Lady’s Charm, Fruit Cocktail и ряд других игроки имеют возможность ко дню Влюбленных пополнить свой кошелек на 15 тысяч рублей. Турнир носит название «Романтический» и предусматривает многоступенчатое награждение зарегистрированных клиентов.

Также в рамках акций действуют такие программы, как «Моментальные бонусы» и «Ночь перед понедельником». В последней акции все игроки, которым удалось набрать в воскресенье баллы, получат их в удвоенном размере. Время для получения дополнительных бонусов ограничено двумя часами до наступления полуночи каждое воскресенье.

Акционные предложения регулярно обновляются и нужно всегда отслеживать все новости. Удачи вам в игре на портале!