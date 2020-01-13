Январь 13th, 2020

Назван гонорар Генри Кавилла за роль в Ведьмаке

Актер не стал самой высокооплачиваемой звездой среди популярных сериалов и шоу последних годов.

Стало известно сколько актер Генри Кавилл заработал за исполнение главной роли в сериале Ведьмак.

Актер одного из самых ожидаемых сериалов от Netflix попал в топ самых прибыльных актеров сериалов в 2019 году в США.

Оказалось, что за каждый эпизод Ведьмака Кавилл зарабатывал по 400 тысяч долларов. В целом гонорар актера за весь первый сезон шоу составил 3,2 миллиона долларов.

При этом отмечается, что актер является далеко не самым высокооплачиваемым в сериалах и шоу 2019 года. Так, Норман Ридус из Ходячих мертвецов зарабатывает более миллиона долларов за каждый эпизод сериала.

Актриса Риз Уизерспун за каждый эпизод Утреннего шоу пополняет свой бюджет на 1,2 миллиона долларов.