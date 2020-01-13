Январь 13th, 2020

На 104-м году жизни скончалась знаменитая героиня французского Сопротивления

Иветт Ланди в юности и в последние годы жизни

На 104-м году жизни покинула этот мир Иветт Ланди — героиня французского Сопротивления, среди прочего, снабжавшая евреев фальшивыми документами, позволявшими избежать депортации. Она появилась на свет в разгар Первой мировой — седьмым ребенком в крестьянской семье, жившей в департаменте Марна — знаменитом винодельческом регионе.

В 1938-м девушка начала работать учительницей в крохотном городке Гионже, будучи, по совместительству секретарем мэра. Вступив в Сопротивление после оккупации Франции нацистами в 1940-м, Иветт начинает снабжать документами и продовольственными карточками заключенных, сбежавших из лагеря в Базанкуре, евреев и военнопленных, которых ее брат Жорж прятал на своей ферме.

Она также укрывает лиц, приговоренных к отправке на принудительные работы в Германию, бойцов «Свободной Франции» и союзных летчиков, совершивших вынужденную посадку на оккупированной территории.

19 июня 1944 года Ланди арестовали прямо во время урока и, после допроса в Гестапо, заключили в тюрьму в Шалон-сюр-Марн, где она взяла всю вину на себя, пытаясь спасти братьев и сестер, тоже помогавших Сопротивлению. Дальше была тюрьма в Роменвиле, концлагерь под Саарбрюкеном и, наконец, Равенсбрюк — крупнейший нацистский лагерь для женщин, где Иветт стала заключенной №47360.

«Это другой мир: голодные существа с истощенными телами, пустые глаза, бритые головы… — вспоминала она много лет спустя. — Через несколько дней мы будем похожи на них. Мы …должны оставить все: украшения, одежду, лекарства, очки, обувь. Потом общий душ в огромном сарае и дезинфекция. Нас не узнать с обрезанными волосами».

На строительстве Равенсбрюка

Женщина на всю жизнь запомнила, как ее заставили раздеться перед офицерами СС: «Тело обнажено, а мозг внезапно превратился в клочья. Ты словно дыра, полная пустоты, а вокруг еще большая пустота».

16 ноября того же года Иветт перевели в один из так называемых внешних лагерей Бухенвальда — Шлибен, присвоив номер 208. Узники были освобождены Красной Армией 21 апреля 1945 года, но Ланди с группой заключенных пришлось пройти еще 200 километров до Галле, откуда 8 мая 1945 года их доставили самолетом в Париж.

Ее сестра Берта тоже была в заключении в Германии, а старшего брата Люсьена депортировали в Аушвиц, но оба выжили, в отличие от брата Жоржа, погибшего в лагере.

До 1959 года Иветт не делилась воспоминаниями о пережитом в годы войны, но потом начала рассказывать юному поколению о Сопротивлении, борьбе, депортациях. «Я все еще думаю о лагере каждый день …прежде чем заснуть», — признавалась женщина в интервью AFP в 2017 году.

Французский режиссер цыганского происхождения Тони Гатлиф вывел образ мадемуазель Ланди в своем фильме 2009 года «Сам по себе», получившем Гран-при Монреальского кинофестиваля. Мемуары Иветт под названием «Паучья сеть» вышли в 2012 году.

К своему столетию женщина была удостоена звания Великого офицера ордена Почетного легиона — обладателей этой награды одновременно не может быть больше 250 человек. На вопрос, чем она руководствовалась в жизни, отвечала: «Всегда спрашивай: куда мы идем, с кем, что будем делать? Каждый человек должен отвечать за себя независимо от возраста».

Мэр города Эперне, в котором провела последние годы жизни Иветт Ланди, отметил, что эта смелая женщина «отстаивала честь Франции в самые мрачные часы нашей истории». Стоит отметить, что героиня Сопротивления выступала и перед немецкими школьниками, считая чрезвычайно важным процесс франко-германского примирения.

Виктор Маковский