Как Зеленский с Коломойским грабят украинцев на коммуналке

Он коммуналку снизит! — кричали 73% зеленоубогих улиток. А в это время пришли платежки за отопление в декабре 2019… Привожу скрины оплаты отопления своей квартиры в Кривом Роге,3 комнаты 58 кв.м., счетчик отопления на весь дом.



При Порошенко декабрь 2018 — 1325 грн







Свернуть

При Зеленском декабрь 2019 — 1550 грн

Казалось бы, каких-то 200 грн добавилось, але є одне але.

В декабре 2018 (при Порошенко) средняя температура была -1 градус. А в декабре 2019 (при Зеленском) +5 градусов.

Цена газа при Порошенко в декабре 8500 грн. Цена газа при Зеленском в декабре 6200 грн.

Казалось бы, газ дешевле и температура окружающей среды выше, так почему отопление дороже??

Правильно! Потому что РОССИЙСКИЙ уголь Коломойского дороже на 1000 грн или 3650 грн тонна, чем Ротердам+ уголь при Порошенко 1980 грн тонна.

Влад Чернявский