Январь 13th, 2020

Исследователи рассказали как пить алкоголь, чтобы сохранить печень и стимулировать потенцию

Исследователи рассказали как пить алкоголь, чтобы сохранить печень и потенцию. Медицинский университет в Сан-Диего выдал рекомендации по употреблению спиртного как для мужчин, так и для женщин. По мнению исследователей, употребление большого количества алкоголя значительно влияет на печень и возможность воспроизводства как у мужчин, так и у женщин. Причем у мужчин печень страдает в большей степени.

Первое правило употребления алкоголя, это не употреблять миксы и смеси раличного алкоголя с тониками. Для печени это определенная нагрузка. Во-вторых важно употреблять алкоголь не больше чем три раза в неделю в количестве до 200 миллилитров вина за один прием и 50 миллилитров более крепких напитков. Третье важное правило — запивать алкоголь водой до и после. Это позволит сохранить организм в идеальном состоянии. Если же вечером принять около 100 миллилитров хорошего красного вина, то на утро может возникнуть незначительная стимуляция потенции.

Также исследователи заявили, что алкоголь может оказать и экстренную помощь. Если речь идет о сердечном приступе, печеночной или почечной колике. В момент, когда под рукой нет никаких лекарственных препаратов, можно воспользоваться коньяком или водкой – 1 столовая ложка одного из этих напитков позволит снять спазм сосудов и улучшить состояние больного до приезда «скорой». Помогают малые дозы спиртного и людям, страдающим от гипотонии: 1-2 столовые ложки коньяка способны привести в чувства человека с пониженным артериальным давлением. Никто не станет спорить и с благотворным влиянием на организм человека красных сухих вин. Дело в том, что в кожуре красных сортов винограда и в виноградных косточках содержится ресвератрол – натуральное соединение, которое оказывает мощное антиоксидантное действие. Поступая в организм человека с ягодами или с приготовленным из них вином, это вещество препятствует развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, задерживает возрастные изменения мозга и опорно-двигательного аппарата.