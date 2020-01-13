Исследователи рассказали как арбузом можно победить рак

Арбуз входит в пятерку чаще всего покупаемых в мире ягод и фруктов. Он уступает только бананам и помидорам, которые по научной классификации, как и арбузы, относятся к ягодам. А популярности не бывает без мифов. Диетолог Зинаида Медведева.
Миф 1 Просто сладкая вода
По вкусу, возможно, и так. Но на самом деле помимо воды и фруктового сахара (фруктозы) арбузы содержат много ценного вещества — каротиноида ликопина. Именно он придает мякоти красный цвет. Причем в арбузах ликопина даже больше, чем в помидорах. Это вещество способствует снижению вредного окислительного стресса и уменьшает риск развития атеросклероза.
— Ликопины обязательно должны присутствовать в рационе, поскольку наш организм самостоятельно вырабатывать их не может, — говорит Зинаида Медведева. — Томаты содержат в среднем
104 мг ликопина на кг, а в арбузах порядка 144 мг на кг, то есть почти на 40% больше. Однако есть особенность. Для лучшего усвоения ликопина нужны жиры. Поэтому, скажем, из томатной пасты с растительным маслом организм получит ценного вещества больше, чем просто из арбуза.
Кроме ликопина арбузы содержат много витамина А — около 11% дневной нормы в 100 г. А также немало витамина С — порядка 13% на 100 г.
Миф 2 Их польза для здоровья сильно преувеличена
Конечно, арбузы заменить лекарства не могут. Но ученые и врачи выделяют несколько серьезных доказанных полезных эффектов:
Арбузы способствуют снижению давления, препятствуют возникновению гипертонии, а также уменьшают риск инфаркта и инсульта. За эти эффекты отвечают главным образом упомянутые вещества — ликопины.
У любителей арбузов снижается риск заболеть раком. Ученые поясняют: благодаря сочетанию высокой концентрации витамина С и антиоксидантов арбуз помогает бороться с так называемыми свободными радикалами, избыток которых повышает риск возникновения опухолей.
Он позитивно влияет на пищеварение.
Недавно стало известно, что арбузный сок может помочь снизить болезненные ощущения в мышцах после тренировок, возникающие из-за выделения молочной кислоты.
Благодаря витаминам А и С арбуз улучшает состояние кожи, в том числе снижает неблагоприятные эффекты от солнечного излучения.
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Миф 3 Можно есть без ограничения
— Конечно, во всем надо знать меру, — качает головой Зинаида Медведева. — Даже самый полезный продукт может нанести вред, если вы начнете есть его килограммами. Врачи советуют с помощью арбузов именно разнообразить свой фруктовый рацион, а не сидеть на них одних. В день рекомендуется съедать около 400 граммов фруктов. Из этой дневной нормы 100 — 200 г могут приходиться на арбуз.
Миф 4 Отрицательная калорийность
В интернете часто встречаются утверждения, что арбуз обладает отрицательной калорийностью. То есть дает организму энергии меньше, чем затрачивается на его переваривание. А значит, полезен худеющим.
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— Все это большой миф. Продуктов с отрицательной калорийностью вообще не существует, — подчеркивает наш эксперт. — К тому же невозможно составить здоровый рацион на основе одного продукта. Даже такого замечательного, как арбуз.
Миф 5 Никаких сюрпризов для ученых
Как бы не так!
— В 2012 году ученые из Китая, США и Европы опубликовали расшифрованный геном арбуза, — рассказывает Зинаида Медведева. — Это открытие может в скором времени радикально изменить виды и сорта арбузов.
Во всем мире сейчас активно развивается «модификация» арбузов. Например, даже у нас продают арбузы с желтой, а не с привычной красной мякотью.
— Расшифровка генома позволяет ученым выводить новые сорта, обладающие определенными, заранее заданными свойствами, — поясняет наш эксперт. — Думаю, в ближайшее десятилетие на наших прилавках появится множество новых сортов арбузов, обладающих превосходным вкусом и другими полезными свойствами.
ТАБУ
Для диабетиков — под запретом
Некоторые считают, что у арбузов высокий гликемический индекс: их любители рискуют не похудеть, а напротив, набрать вес.
— Это утверждение тоже мало соответствует действительности, — поясняет Зинаида Медведева. — Если у человека нет сахарного диабета или других нарушений, вызывающих проблемы с углеводным обменом, то 6 г сахара, приходящиеся на 100 г арбуза, никакой опасности не представляют.
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А вот тем, у кого углеводный обмен нарушен, от арбуза стоит воздержаться. В официальных рекомендациях для диабетиков и пациентов с преддиабетом арбузы в запретном списке.
Кроме привычного употребления арбуз можно попробовать приготовить.
— Например, нарезать кусочками и пожарить вместе с шашлыком на гриле, — предлагает Зинаида Медведева. — Или измельчите арбуз в блендере и поставьте в морозильник. Вскоре у вас получится сорбет, который будет таким же вкусным и полезным, как арбуз, но при этом прекрасно заменит более калорийное и сладкое мороженое.
Еще можно разнообразить овощные салаты, добавляя туда кусочки арбуза. Подсушенные косточки тоже можно класть в салат или есть, очищая так же, как семечки подсолнечника.
Арбузы в украинские супермаркеты и на рынки начали поступать еще в июле, но далеко не все готовы были идти на риск, пробуя столь раннюю ягоду. Оно и правильно – арбузы все-таки должны зреть до последнего месяца лета, а если их сорвали раньше, значит, как минимум, дозревать им пришлось уже в грузовиках – если не с помощью химии. У многих и помидоры, и перец, и другие овощи-фрукты дозревают дома на подоконниках, но в случае с арбузом это означает, что все сахара из мякоти уходят на формирование семечек. И арбуз в магазин приезжает уже не сладкий.
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