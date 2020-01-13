Январь 13th, 2020

Джи Джи Хадид и Зейн Малик возобновили отношения

Звездная пара супермодели Джиджи Хадид и музыканта Зейна Малика, которые год назад разошлись после непродолжительного примирения, пока снова вместе.

Об этом свидетельствуют снимки, которые на днях попали в Сеть.

Так, недавно папарацци застали пару на на улицах Нью-Йорка, когда они направлялись в ресторан на ужин, устроенный по случаю дня рождения матери модели Йоланды.

Джиджи сияла и счастливо улыбалась и нежно держала Зейна под руку.

Интересно, что вместе с ними также были сестра Джиджи Белла и девушка брата Анвара, известная певица Дуа Липа.

На следующий день, в день рождения Зейна, пара вновь попала в объективы фотографов, чем окончательно подтвердила свое воссоединение.

Напомним, впервые о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика стало известно осенью 2015 года, а через два года пысля этого музыкант сделал предложение супермодели, но она в то время отказалась. В марте 2018 пара разошлась, однако этот разрыв длился недолго — в мае Джиджи и Зейн воссоединились после чего снова разбежались