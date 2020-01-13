Январь 13th, 2020

«Друзья» снова вместе

Пока коллеги Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизы Кудров красовались на торжественной церемонии награждения Critics ‘Choice Awards 2020, звезды сериала «Друзья» встретились в неформальной обстановке, чтобы провести время вместе.

50-летняя Дженнифер поделилась двумя трогательными фотографиями с Кортни и Лизой в Инстаграм. Судя по фона, подруги отдыхали в баре, а улыбки на их лицах свидетельствуют о хорошем настроении.

«Привет от девушек напротив», — подписала фотографию Дженнифер.

Автор хита Smelly Cat Лиза Кудров также сделала пост в соцсети с подписью: «Наслаждение. Еще больше наслаждения ».

Так, актрисы дружат не только на экране, но и в жизни: после съемок в сериале «Друзья» они очень сблизились и регулярно встречаются за пределами съемочной площадки.