Январь 13th, 2020

Девочкам жгли руки, чтобы они узнали, что такое ад — раскрыта секта раввина-садиста



В Иерусалиме задержан очередной поборник «благочестия», в доме которого в рабских условиях содержались 50 женщин и детей. По данным предварительного расследования, во главе секты, которая просуществовала не менее 10 лет, стоял 60-летний ультраортодоксальный раввин, называвший себя «властелином».



Согласно материалам уголовного дела, он выступил организатором некоего «Семинара для женщин», в рамках которого набирал новых последовательниц, запрещая им общаться с внешним миром.





Женщины жили вместе с детьми в ужасающих условиях. Им было запрещено контактировать со своими семьями и выходить из дома без разрешения. Работу невольницам подбирал сам «властелин», отбирая у них затем большую часть денег.



Каждая из женщин должна была ежедневно отчитываться во всех своих действиях под страхом попадания в ад. В этих же целях раввин заставлял девушек опускать руки в огонь, чтобы те узнали, «что такое адское пламя».



Вместе с главой секты были задержаны восемь женщин, включая его жену. Их подозревают в соучастии в ряде преступлений «наставника». В настоящее время следствие пытается установить, подвергались ли «воспитанницы» и их дети сексуальному насилию или принуждению к сексу.



В понедельник, 13 января, главный подозреваемый был доставлен в мировой суд Иерусалима для продления срока содержания его под стражей на семь суток.



http://www.9tv.co.il/item/8642