Январь 13th, 2020

БК Вулкан Бет: ставки на спорт от футбола до снукера

Букмекерская контора Вулкан Бет ежедневно обозревает сотни матчей по самым разным видам спорта. Насыщенность линии напрямую зависит от популярности спортивной дисциплины и востребованности отдельных турниров среди игроков. Условно программу событий букмекера можно разделить на три части.

Футбол, баскетбол и другие топ-виды

Если попытаться расположить основные виды спорта в порядке убывания популярности среди игроков, получится примерно такая последовательность: футбол – баскетбол – теннис – хоккей. Причем, если количество ставок на футбол в Вулкан Бет действительно выделяется, то остальные три вида спорта обозреваются примерно одинаково.

На четыре самые популярные спортивные дисциплины приходится около 40% всех матчей в линии. Для ставок доступны не только самые известные и востребованные турниры, но и менее популярные соревнования, например, вторые дивизионы футбольных лиг и турниры ITF по теннису. Роспись отдельных матчей опять же зависит от того, сколько ставок надеется принять контора: чем выше интерес игроков к матчу, тем больше рынков и исходов будет в росписи. На некоторые футбольные и хоккейные игры предлагается до 300 вариантов ставок на сайте ВулканБет https://vulkanbet.ru/hockey.

Ставки на любителя

Некоторые виды спорта, с одной стороны, не кажутся очень редкими, с другой – требуют особого подхода при анализе и подготовке прогноза. Речь сейчас о настольном теннисе, волейболе, гандболе, американском футболе, ММА и других дисциплинах. БК Вулкан Бет обозревает только самые известные соревнования по этим видам спорта, а роспись событий редко включает более 100 исходов.

Матчи по настольному теннису, волейболу и бадминтону часто появляются в live-разделе. Эти виды спорта хорошо подходят для игры по стратегиям, предусматривающим частые ставки на похожие исходы. Когда счет в матче меняется каждые несколько секунд, у игроков появляется больше возможностей сделать быструю удачную ставку.

Самые редкие виды спорта для настоящих профессионалов

В линии Вулкан Бет иногда появляются и такие матчи, по которым даже бывает сложно найти необходимую статистику. Букмекер регулярно обозревает боксерские поединки, причем и те, которые проходят при участии малоизвестных спортсменов. Принимаются ставки на водное поло, шахматы, австралийский футбол, флорбол, снукер и другие не очень распространенные виды спорта.

ВулканБет – это один из немногих российских букмекеров, чья маржа практически не меняется в зависимости от вида спорта. Условно говоря, если в финальном матче футбольной Лиги чемпионов равновероятные исходы будут оцениваться коэффициентами 1,89 – 1,89, то в рядовой игре чемпионата Швеции по гандболу котировки не будут ниже 1,88 – 1,88.