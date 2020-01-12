Январь 12th, 2020

Звезду «Гарри Поттера» опять приняли за бомжа

Оказывается, британского актера, вошедшего в историю мирового кинематографа, узнают не всюду. Недавно его спутали с бездомным, когда он ждал свою девушку возле магазина на улицах Нью-Йорка. Дэниэлу Рэдклиффу даже предложили пять долларов на кофе.

На днях кумир миллионов, который проснулся известным еще в подростковом возрасте благодаря роли Гарри Поттера в одноименном фильме, стал гостем шоу Грэма Нортона. Во время программы Дэниэл Рэдклифф вспомнил забавную историю, которая произошла с ним недавно.

Состоятельный актер в повседневной жизни предпочитает удобную одежду, а его стиль редко связан с мировыми модными брендами. В морозный день на звезде было худи с капюшоном, флисовая кофта и объемная куртка сверху. Дэниел Рэдклифф вместе с собакой ждал любимую на улице, пока девушка отправилась в магазин.

Поскольку пес тоже замерз, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть его. И тут я увидел парня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: «Возьми себе кофе, друг». Пожалуй, мне нужно бриться чаще, – с юмором констатировал актер.

Возможно поэтому Дэниел Рэдклифф полностью изменил имидж. На съемках он появился лысым, сбрив волосы и бороду.