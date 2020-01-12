Январь 12th, 2020

Зои Кравиц обнажилась для глянца

Американская актриса украсила февральскую обложку модного журнала Elle. Звезда позировала перед фотообъективом в откровенных нарядах, а на одном из фото на ее теле были лишь украшения из ракушек.

Кроме того, знаменитость дала интервью изданию. Так, Зои Кравиц ошеломила историей десятилетней борьбы с булимией. Звезде не нравилась ее новая школа. Зои казалось, что она не вписывала ни в один коллектив, а вокруг было много красоты. «Я была абсолютно нормального телосложения. Но мне было 15, а рядом я видела нереально красивую стройную маму и отца, который встречался с супермоделью, и я была очень подавлена и чувствовала себя неловко», — поделилась звезда.

Поэтому актриса начала стремительно худеть. Вскоре она переехала в Нью-Йорк, что позволило первое время скрывать свое состояние от родителей. Но как только они узнали, через что прошла дочь, Зои начала терапию. Кравиц страдала от болезни около десяти лет. «Теперь я в порядке, но я очень бдительная. Это болезнь, и я никогда не позволю себе забыть об этом».

Также певица рассказала о тайной помолвке ее звездного папы Ленни Кравица и популярной актрисы Николь Кидман. Знаменитость некоторое время жила вместе с Ленни и Зои. «Я очень сердилась на нее, когда была подростком», — вспомнила Кравиц.