За участие в протестах в Тегеране задержан посол Британии

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Как отмечается, якобы по мнению исламских властей посол фотографировал происходящее и «подстрекал к радикальным действиям».