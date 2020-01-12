За участие в протестах в Тегеране задержан посол Британии

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Как отмечается, якобы по мнению исламских властей посол фотографировал происходящее и «подстрекал к радикальным действиям».
«Посол Британии в Тегеране, присутствовавший на митинге и занимавшийся организацией, подстрекательством, а также руководивший некоторыми радикальными действиями, был задержан на несколько часов», — говорится в сообщении.
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