Январь 12th, 2020

Вера Брежнева хочет бросить мужа

Слухи о том, что известная певица Вера Брежнева разводится со своим супругом и продюсером Константином Меладзе, бытуют уже давно. Но сама звезда не раз опровергала предположения поклонников и уверяла, что в ее семье прекрасные взаимоотношения.

Но на этот раз экс-участница группы «ВИА Гра» опубликовала на своей странице в Instagram неоднозначный пост, которым снова вызвала волну слухов о разводе.

«Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить», – написала певица.

В комментариях сразу посыпались вопросы от подписчиков, все ли в порядке в их браке. Пока Вера Брежнева не ответила на худшие опасения поклонников.

«Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать», «Как-то грустно прозвучало», «Если решились идти, не задерживайтесь», – пишут поклонники.