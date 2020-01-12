Январь 12th, 2020

Великобритания приготовила системные санкции для РФ

Великобритания готовится к запуску собственного санкционного режима, который будет независим от Европейского Союза.

Под первую волну ограничительных мер могут подпасть граждане РФ, Ливии, Северной Кореи, а также Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники Financial Times.

Планируется, что Британия объявит о собственном санкционном механизме уже в феврале, после выхода из ЕС.

Таким образом, Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая свои санкционные меры с 27 другими странами Европейского Союза.



При этом министр иностранных дел Британии Доминик Рааб планирует применить при введении ограничительных мер положение национального законодательства, названное по имени юриста Сергея Магнитского.

Соответствующее положение позволяет блокировать активы и запрещать въезд в страну гражданам, причастным к нарушениям прав человека.

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против РФ.

Ограничительные меры против РФ направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против РФ действуют такие санкции:

— ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

— запрет на экспорт и импорт оружия;

— запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей на РФ;

— ограничение доступа РФ к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.