Январь 12th, 2020

В Питере российский пьяный школьник убил отчима

В Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает телеканал «78».







В ночь на 12 января в дежурную часть поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением. На место прибыл наряд полиции.



Правоохранители задержали 16-летнего восьмиклассника. Позже было установлено, что юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отчимом — 46-летним гражданином Узбекистана. Тот скончался от удара ножом в шею в машине скорой помощи. Известно, что подозреваемый ранее неоднократно совершал административные правонарушения.



В конце октября 2019-го российский школьник из Петербурга убил мать на кухне квартиры на улице Стасовой. Согласно предварительной версии, за происходящим наблюдал брат-близнец подростка — тот поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов: кроме шампура и пинцета, на месте нашли нож и ножницы.