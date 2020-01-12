 
 
Январь 12th, 2020

В Китае запустили самый большой в мире радиотелескоп

_teleskop_synhua_650x410Телескоп будут использовать «для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной»

В субботу в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введено в действие крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST.

Диаметр тарелки составляет 500 метров. Его стоимость составила около 170 млн долл США.

Отмечается, что телескоп будут использовать «для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной».

Главный инженер телескопа Цзян Пэн заявил, что благодаря новому астрономическому инструмента в ближайшие 2-3 года будет осуществлен ряд крупных научных открытий.

Отмечается, что он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду. А рядом с телескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.

Tags: , , | Category: Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>