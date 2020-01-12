Январь 12th, 2020

В Китае запустили самый большой в мире радиотелескоп

Телескоп будут использовать «для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной»

В субботу в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введено в действие крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST.

Диаметр тарелки составляет 500 метров. Его стоимость составила около 170 млн долл США.

Отмечается, что телескоп будут использовать «для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной».

Главный инженер телескопа Цзян Пэн заявил, что благодаря новому астрономическому инструмента в ближайшие 2-3 года будет осуществлен ряд крупных научных открытий.

Отмечается, что он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду. А рядом с телескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.