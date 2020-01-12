В Китае запустили самый большой в мире радиотелескоп

Телескоп будут использовать «для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной»
В субботу в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введено в действие крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST.
Диаметр тарелки составляет 500 метров. Его стоимость составила около 170 млн долл США.
Отмечается, что телескоп будут использовать «для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной».
Главный инженер телескопа Цзян Пэн заявил, что благодаря новому астрономическому инструмента в ближайшие 2-3 года будет осуществлен ряд крупных научных открытий.
Отмечается, что он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду. А рядом с телескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.
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