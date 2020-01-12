Январь 12th, 2020

Украина выплатит по 200 тысяч гривен семьям погибших в Тегеране

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн

Об этом Гончарук сообщил в Facebook.

«Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн. помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших», — сказал Гончарук.

По его словам, государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую. Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

«Наши дипломаты уже работают по всем методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость», — заверил Гончарук.