Январь 12th, 2020

Украина имела на руках доказательства ракетной атаки на самолет еще до заявлений мировых лидеров — СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что Украина должна доказательства ракетного удара по самолету МАУ в Иране еще до того, как соответствующую информацию обнародовали партнеры из других стран.

«Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран. Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти и знаем, у кого ее купили».

По мнению Данилова, именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран, чтобы тот изменил позицию.

«Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина должна в тех событиях, — нам это не нравится. И за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран — это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону «.

По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

«Мы считаем это уже доказанным фактом, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики — они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара», — подчеркнул он.

На этих же фото, по словам серетаря СНБО, четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов.

«Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название», — сказал Данилов.

Он также сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

Данилов также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.