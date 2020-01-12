Январь 12th, 2020

Ученые рассказали, какое масло повышает потенцию

Афинский медицинский университет в результате многолетних исследований доказал, что масло гречкого ореха и масло тыквенных семечек могут повышать потенцию у мужчин и стимулировать выработку спермы. Также они выложили краткую классификацию полезных масел и развеяли несколько мифов.



Масла бывают двух видов – растительные и животного происхождения, и все они обладают полезными свойствами.



1) Подсолнечное масло можно использовать только 1 раз – миф. Любое масло пригодно для приготовления пищи лишь один раз. Повторное использование растительных и животных жиров приводит к сложным заболеваниям.



2) Масло виноградных косточек оказывает благотворное влияние на здоровье – миф. Нет доказанной учеными взаимосвязи между употреблением масла из косточек и здоровьем человека.



3) Подсолнечное масло с добавлением оливкового – коммерческий ход производителей. Это миф. Так как производители смешивают два вида растительных масел в определенной пропорции, что делает их еще полезнее для здоровья.



4) Шоколадное сливочное масло – вредно для здоровья и вызывает появление лишнего веса. Это правда, так как при производстве такого масла в продукцию добавляются дешевые ингредиенты, которые способны вызвать различные болезни. Подарить здоровье может лишь масло какао, которое продается в аптеках и не содержит пальмового масла.



5) Сливочное масло – источник холестерина. На самом деле этот вид жира способствует нормализации уровня плохого холестерина в крови.



6) Оливковое масло – самое полезное. На самом деле любое масло обладает полезными свойствами. Нужно лишь правильно выбрать подходящий продукт для жарки, для салатов или для маринадов.