Январь 12th, 2020

У древних мумий обнаружили современные заболевания

Для того, чтобы понять, чем же именно болели наши древние предки, археологи изучили и проанализировали артерии забальзамированных мумий в возрасте от 18 до 60 лет, возраст которых достигает несколько тысяч лет из Южной Америки и древнего Египта. Выяснилось, что у одной из мумий дивгностировалираннюю стадию атеросклероза, которая характеризуется накоплением склеротических бляшек на стенках артерий, тем самым ограничивая внутренний кровоток.

Изучив срезы артерий, длина которых составляла всего несколько сантиметров, ученые выявили повреждения стенок сосудов из-за накопления холестерина, который блокирует артерии и провоцирует сердечные приступы.

Данное исследование является первым доказательством того, что атеросклероз поражает не только современное человечество, а существует с очень давних времен.

Сердечно-сосудистые заболевания представляют серьезную угрозу для жизни современного жителя мегаполиса, пренебрегающего физической активностью и ведения здорового образа жизни. Вместе с тем, новейшие исследования показывают, что не только современные люди, но и их древние предки страдали от излишнего холестерина в артериях, что дает право предполагать, что в древние времена болезни сердца были значительно более распространены, чем считалось ранее.

Несмотря на то, что атеросклероз является хроническим заболеванием, оно также является прогрессирующим, вызывая сужение просвета в стенках артерий. Данному заболеванию подвержена большая часть населения, начиная с возраста 10-15 лет. В ходе развития данного заболевания под угрозой может находиться не только сердечно-сосудистая система, но и любой другой орган человеческого организма.

Закрывая просвет артерии, атеросклеротическая бляшка мешает полноценному питанию органа или ткани, вызывая некроз и нарушения в работе органа, вплоть до полного его отказа. По данным статистики общий показатель смертности из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы составляет в среднем 185 человек на 100 тыс. населения, причем в России данный показатель значительно выше и доходит до 800 человек.

Причиной возникновения атеросклероза чаще всего является неправильное питание, сахарный диабет, курение и малоподвижный образ жизни.

Ранее были проведены исследования, в ходе которых была обнаружена более поздняя стадия образования артериальной бляшки у мумии из Гренландии, датируемой более 500 лет назад, а также у египетской мумии, бальзамирование которой произошло более 3000 лет назад. Благодаря современным технологиям, ученым удалось выяснить, что самый древний человек, мумия которого была найдена в Альпах и названа Этци, скорее всего скончался именно из-за сердечного приступа, вызванного атеросклерозом.