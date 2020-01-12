Январь 12th, 2020

США планирует усилить санкции в отношении Ирана

Вашингтон планирует усилить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана

Руководитель прессслужбы Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что одной из важных целей политики Америки в отношении Ирана является усиление изоляции страны.

По словам руководителя прессслужбы Госдепа США, усиленный интерес к стратегии Вашингтона возник после убийства командира силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Кроме этого на построение американской политики в отношении Ирана повлияли атаки военных баз США с применением баллистических ракет.

«Наша стратегия — дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна», — заявила Ортагус.

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после после признания факта взбивания самолета авиакомпании МАУ иранскими военными. Трамп опубликовал слова поддержки иранцам на персидском языке.

Напомним, Минфин США расширил санкции против Ирана.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.