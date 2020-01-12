Разработан робот для доставки туалетной бумаги

Производитель туалетной бумаги Charmin, которым с 1957 года владеет Procter & Gamble, представил на выставке CES 2020 самобалансирующегося робота Rollbot, который по сигналу с мобильного телефона может подвезти туалетную бумагу туда, где находится его хозяин.

Rollbot стал одним из самых узкоспециализированных роботов на CES 2020, отражая один из трендов выставки этого года: повышенное внимание тому, как новые технологии могут помогать человеку в его повседневной жизни.

Одновременно компания представила сенсор SmellSense — он позволяет пользователю дистанционно оценить долю углекислого газа и сероводорода в туалете после того, как там побывал другой человек.