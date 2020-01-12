Появились сообщения, что Израиль помог США уничтожить Сулеймани при помощи «адского пламени»

Речь идет, согласно утверждениям канала, о том, Израиль подтвердил имеющуюся в распоряжении США информацию о дате и времени вылета Сулеймани из Дамаска. При этом американские силовые структуры опирались на собственные источники информации о передвижении высокопоставленного иранского генерала.

Об этом сообщает американский телевизионный канал NBC. Канал ссылался на интервью двух анонимных собеседников, принимавших непосредственное участие в подготовке и проведении операции.

Американские источники информации в аэропорту Багдада позволили зафиксировать приземление в аэропорту иракской столицы самолета частной сирийской авиакомпании Cham Wings, на борту которой находился Сулеймани. Сообщив об этом вчера, 11 января, в поздние часы, корреспондент NBC News уточнил, что ЦРУ точно знало, когда самолет Сулеймани прилетел в Багдад, но не имело представления о том, куда он последует после приземления. Эту и ряд других не менее важных деталей американцам сообщили их израильские коллеги-разведчики.

Тот же источник в ЦРУ говорит (разумеется, на условиях анонимности), что единственным мировым лидером, который знал о том, что происходило до авиаудара, был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, проведший незадолго до ликвидации телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

После этого в воздуха были подняты три американских дрона, вооруженных ракетами класса «воздух-поверхность» «Хеллфайр» с высокоточным лазерным наведением на борту.

AGM-114 «Хеллфайр» (англ. AGM-114 Hellfire буквально — «адское пламя»)— американская ракета класса «воздух-поверхность», с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением (принцип «выстрелил и забыл»).

Успешной работе дронов способствовал тот факт, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирака.

Дроны отследили, как генерал садится в машину. Специалисты по электронной разведке подтвердили, что мобильный телефон в отслеживаемой машине принадлежит Сулейманию Это дало возможность абсолютно точно установить нахождение генерала в автомобиле.

Оперативное управление операцией осуществлялось из пункта центрального командовании США в Катаре.

По данным американских СМИ госсекретарь США Майк Помпео информировал премьер-министра Израиля перед его вылетом в Грецию о намерении провести операцию по уничтожению Сулеймани.

Ранее в Израиле заявили, что не имеют отношения к операции по уничтожения лидера Корпуса стражей исламской революции.