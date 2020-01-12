Появились сообщения, что Израиль помог США уничтожить Сулеймани при помощи «адского пламени»

Израиль помог США осуществить операцию по уничтожению генерала Корпуса стражей исламской революции Сулеймани, предоставив необходимую разведывательную информацию.
Об этом сообщает американский телевизионный канал NBC. Канал ссылался на интервью двух анонимных собеседников, принимавших непосредственное участие в подготовке и проведении операции.
Речь идет, согласно утверждениям канала, о том, Израиль подтвердил имеющуюся в распоряжении США информацию о дате и времени вылета Сулеймани из Дамаска. При этом американские силовые структуры опирались на собственные источники информации о передвижении высокопоставленного иранского генерала.
Американские источники информации в аэропорту Багдада позволили зафиксировать приземление в аэропорту иракской столицы самолета частной сирийской авиакомпании Cham Wings, на борту которой находился Сулеймани. Сообщив об этом вчера, 11 января, в поздние часы, корреспондент NBC News уточнил, что ЦРУ точно знало, когда самолет Сулеймани прилетел в Багдад, но не имело представления о том, куда он последует после приземления. Эту и ряд других не менее важных деталей американцам сообщили их израильские коллеги-разведчики.
Тот же источник в ЦРУ говорит (разумеется, на условиях анонимности), что единственным мировым лидером, который знал о том, что происходило до авиаудара, был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, проведший незадолго до ликвидации телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.
После этого в воздуха были подняты три американских дрона, вооруженных ракетами класса «воздух-поверхность» «Хеллфайр» с высокоточным лазерным наведением на борту.
AGM-114 «Хеллфайр» (англ. AGM-114 Hellfire буквально — «адское пламя»)— американская ракета класса «воздух-поверхность», с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением (принцип «выстрелил и забыл»).
Успешной работе дронов способствовал тот факт, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирака.
Дроны отследили, как генерал садится в машину. Специалисты по электронной разведке подтвердили, что мобильный телефон в отслеживаемой машине принадлежит Сулейманию Это дало возможность абсолютно точно установить нахождение генерала в автомобиле.
Оперативное управление операцией осуществлялось из пункта центрального командовании США в Катаре.
По данным американских СМИ госсекретарь США Майк Помпео информировал премьер-министра Израиля перед его вылетом в Грецию о намерении провести операцию по уничтожению Сулеймани.
Ранее в Израиле заявили, что не имеют отношения к операции по уничтожения лидера Корпуса стражей исламской революции.
http://www.9tv.co.il/item/8576
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