Январь 12th, 2020

На перевале Дятлова обнаружили кратер от ядерного взрыва

Более полувека родственники группы Дятлова пытаются докопаться до истины, и узнать, что же именно случилось на перевале Дятлова. Как говорит Татьяна Перминова, «Неизвестность порождает массу нелепых, а порой и оскорбительных для нас версий, домыслов и слухов». В связи с этим она и готова дать согласие на эксгумацию брата. Она убеждена в том, что гибель группы произошла по вине военных, проводивших в те годы испытания нового секретного оружия, и на полигоне могла произойти нештатная ситуация.

Как сообщалось ранее, такого же мнения придерживаются и эксперты, предлагавшие провести детальное исследование тел погибших на перевале. «У нас нет уверенности, что данные экспертиз, проведенных в 1959 году, полны и абсолютно достоверны, — уверен судмедэксперт Эдуард Туманов, — И если мы хотим провести полноценное расследование, мы должны изучить этот вопрос. Не исключено, что эксгумация может показать нам много чего удивительного».

Как известно, многое в этой истории засекречено по той причине, что дятловцы могли быть связаны с Комитетом Государственной Безопасности (КГБ) СССР и выполнять особую миссию спецслужб. Как рассказал руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, в свое время военный корреспондент Луговцов, тоже пытавшийся долгое время докопаться до истины, очень часто встречался с ветеранами КГБ. А поскольку они были с ним в доверительных отношениях, то приватно сообщали ему некоторую информацию. Выяснилось, например, что группа Дятлова всегда считалась в КГБ «группой сопровождения» — с нею обязательно в поход отправлялись сотрудники КГБ. «Все это подтверждает связь с КГБ: они были не просто туристами, а их специально командировали на перевал», — уверен Кунцевич.

И в этот раз в группу входило два чекиста, и одним из них был Георгий Кривонищенко, которого пытали перед смертью. Оказывается, он работал на закрытом предприятии, на котором завелся диверсант — его никак не могли вычислить. И только в походе совершенно случайно выяснилось, кто он на самом деле. Но произошло это тогда, когда ситуация оказалась нештатной (с собой у туристов был тяжелый груз фотооборудования, что совершенно не свойственно походам высшей категории). «Скорее всего, туристы добрались до пункта назначения и дождались техногенного момента, который, видимо, и должны были заснять. Но он прошел не так, как было запланировано, — в нештатном режиме, что, возможно, и стало причиной гибели группы», — предположил Юрий Кунцевич.

Между тем, еще год назад стало известно о том, что на перевале Дятлова нашли кратер, похожий на следы ядерного взрыва. Как выяснилось, координаты его — 61 градус 45 минут и 48 секунд северной широты и 59 градусов 24 минуты и 30,2 секунды восточной долготы. Об этом сообщил давний исследователь трагедии группы Дятлова Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила. Он уверен, что этот кратер, который составляет 30 метров в диаметре вполне мог образоваться от тактической ракеты с ядерных боезарядом на борту. Исследователь-энтузиаст акцентирует внимание на том, что пленки фотоаппаратов группы оказались засвеченными, что бывает при воздействии радиации.

Почему кратером серьезно не заинтересовались следователи — понятно: опытные специалисты досконально изучили эту версию и доподлинно подтвердили, что в тот день, когда предположительно погибли туристы, с полигона Капустин Яр действительно запускали ракеты. Однако приводится многократно проверенный факт: даже если учесть, что один запуск и в самом деле мог быть неудачным и ракеты полетели не туда, все равно они имели дальность не более 2000 километров и просто не могли долететь до Полярного Урала. Тем более, что запущены они были не в ту сторону, а по направлению к Аральскому морю. Но ведь о существовании Чистопского ракетного полигона известно всем в тех местах. Почему ракета не могла быть пущена оттуда? Местные жители утверждают, что неоднократно видели, как земля разверзается и на поверхность выходит ракета. Бывали случаи, когда люди, собиравшие ягоды или грибы, в страхе разбегались, увидев старт ракеты и побросав ведра и корзины.

Но следователи все продолжают говорить о другом. Еще 2 февраля состоялась пресс-конференция, в которой в числе прочих участвовал начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области подполковник Андрей Курьяков. Оперируя профессиональными терминами, Андрей Валентинович, в частности, заявил, что уголовное дело было открыто не 6, а 26 февраля: дескать, это доказано. А насчет другой даты — записки, которую написал прокурор Василий Темпалов еще 15 февраля, то он, по словам Курьякова, скорей всего просто ошибся. Обсуждают версию о том, что студентов затоптало стадо северных оленей, что их убили манси и так далее и тому подобное. Но чистой правды, похоже, ждать придется еще как минимум полвека.