Январь 12th, 2020

Кейт Бекинсейл рассказала о своем тайном любовнике

После развода с американским режиссером Леном Вейсманом британская актриса Кейт Бекинсейл ушла в отрыв. 46-летняя женщина начала встречаться с парнями, которые значительно моложе ее, но звезду это не сильно беспокоит.

Так, Кейт несколько месяцев встречалась с 26-летним комиком Питом Дэвидсоном, а теперь ей приписывают роман с его лучшим другом — 29-летним рэпером Колсоном Бейкером, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Парочку заметили на частной вечеринке по поводу вручения премии «Золотой глобус», после которой они вместе сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Сразу после этого поклонники начали писать в соцсетях Кейт, что ей нужно найти взрослого мужчину, а не тусоваться со сверстниками собственной дочери. Ответить на критику знаменитость решила в Instagram.

В комментарии к своей последней публикации Бекинсейл обратилась к надоедливому фанату и заявила, что людям лучше беспокоиться о том, что происходит вокруг них, а не сосредоточивать все свое внимание на жизни других.

Не трать свое время на то, чего на самом деле не существует и никогда не было!– отреагировала актриса, подтвердив, что между ней и рэпером ничего не происходит.