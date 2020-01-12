 
 
Январь 12th, 2020

Елизавета II выразила соболезнования жертвам крушения боинга МАУ

королКоролева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования в связи с гибелью 176 человек в катастрофе украинского самолета, который был сбит иранскими военными.
Заявление королева адресовала генерал-губернатору Канады, передает CNN.

«Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который понес такие страшные потери. Выражаю свои самые соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела это ужасное событие », — сказала королева.

Tags: , , , , | Category: Мир, Новости ﻿
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