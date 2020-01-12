Дерущийся раввин: в ешивах следует обучать боевым искусствам

Американский боксер, в прошлом чемпион Юрий Форман обратился к администрации еврейских школ в Монси и Бруклине (штат Нью-Йорк) с посланием: «Руководители ешив и раввины обязаны вводить преподавание боевых искусств в своих учебных заведениях».

В телефонном интервью изданию The New York Jewish Week, данном после серии случаев антисемитского насилия в штате Нью-Йорк, Форман отметил: «В ешивах также можно изучать израильское боевое искусство крав-мага и бокс, но крайне важно научить студентов защищаться. Нельзя надеяться, что Всевышний просто спасет вас. Вспомните анекдот:

Набожный еврей все время молился. Но вот случилось сильное наводнение, и он перебрался на крышу дома, чтобы продолжать молиться. Вода между тем прибывала. На лодке подъехали спасатели и предложили еврею спастись, но он отказался и продолжал молиться: «Бог меня спасет!» Через некоторое время к дому пригнали плот, чтобы еврей наконец спасся. Но он продолжал молиться, утверждая, что его спасет Бог. Последнее, что видел еврей, – это вертолет, сбросивший ему веревочную лестницу. Молясь, он отверг и эту помощь, восклицая: «Бог меня спасет!»

Еврей утонул. Представ перед Богом, он спросил, почему тот его не спас.

Бог ответил: «Дурак ты старый, я три раза за тобой посылал!»

39-летний Форман, уроженец Гомеля, говорит, что никак не ожидал, что в 2019 году в Нью-Йорке будет совершена целая серия эпизодов антисемитского насилия: «Меры необходимо принять как можно скорее. Если у ешив нет средств, чтобы нанять преподавателей единоборств, им следует обратиться к родителям».

«Советовать людям избегать насилия не стоит, — отметил спортсмен, — каждый отец, как известно, должен научить ребенка плавать, чтобы он не утонул».

Форман сказал, что он организует бесплатные занятия боксом для евреев в фитнесс-центре Gleason’s Gym в Бруклине.

Боксер, имеющий смиху раввина, стал чемпионом WBA в полусреднем весе в 2009-м, но потерял этот титул в следующем году.

Илья Амигуд