Январь 11th, 2020

Японцы создали смарт одежду для собак

На ежегодной выставке электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе, был представлен «умная» одежда для собак — он визуализирует настроение животного. Устройство называется Inupathy, его разработала японская компания Langualess.

По словам компании, устройство позволит лучше понимать свою животное. Датчики измеряют пульс собаки, анализируют его и определяют эмоциональное состояние воспитанника; затем эта информация визуализируется на LED-дисплее, расположенном на спине собаки. Зеленый цвет означает спокойствие, красный — напряжение, а радуга — счастье.

К устройству можно подключить iPhone или Android — разработано приложение предоставит дополнительные результаты, такие как смесь различных эмоций животного.

Пока устройство еще не поступил в продажу, но разработчики обещают исправить это в ближайшие месяцы.