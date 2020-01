Январь 11th, 2020

Селена Гомес наконец показала свой новый альбом после четырехлетнего перерыва

Последние несколько лет для Селены Гомес выдались непростыми во всех смыслах этого слова: звезда пережила расставание со своим возлюбленным Джастином Бибером, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и нападками бодишеймеров, пережила тяжелую депрессию и, как следствие, творческий кризис. Но певица не опустила руки и смогла справиться со всеми свалившимися на нее неудачами. В прошлом году она представила несколько новых песен, а сегодня наконец выпустила и новую пластинку под названием Rare, которую ее поклонники ждали четыре года.

В каждой песне из альбома есть эмоция или какой-то конфликт, и я, безусловно, связана со всем, о чем в них поется,

— рассказала Гомес изданию People.

Вчера певица побывала в эфире радиостанции iHeart Radio, где и анонсировала выход новой пластинки.









И хотя никаких имен в своих песнях Селена не называет, ее поклонники убеждены, что песню Lose You to Love Me она посвятила именно болезненному разрыву с Бибером, а вот в другом своем треке, Cut You Off, она отпускает прошлые токсичные отношения и идет навстречу будущему.

Подхожу к зеркалу, смотрю на свое лицо, и мне нужно избавиться от всей тяжести, которую я несла на себе в течение 1 460 дней,

— поет она, очевидно, имея в виду те четыре года, которые она провела в отношениях с Джастином Бибером.









Но в других песнях Гомес явно наметился оптимистичный настрой — она спела о том, что полюбила себя и нашла свой путь. Сейчас певица, по ее признанию, одинока уже два года, но чувствует она себя при этом очень комфортно.

С каждым годом я расту, и на этот раз я действительно признаю и ценю это,

— рассказала она изданию People.

