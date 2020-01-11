Январь 11th, 2020

Меган Маркл рассказала, чем займется после ухода от королевских обязанностей

На днях 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри заявили о сложении с себя королевских обязанностей и намерении получить финансовую независимость от британской королевской семьи. Это означает, что отныне супруги не будут получать финансирование через Суверенный гарант (главный источник доходов королевской семьи — Прим. ред.) и начнут зарабатывать на жизнь собственными силами — с помощью различных проектов, публичных выступлений, сотрудничества с модными брендами и продвижения собственных книг.

Меган Маркл не стала откладывать дела в долгий ящик и всего через несколько дней после объявления о сложении обязанностей приступила к переговорам с ведущими брендами одежды. Так, в ближайших планах герцогини сотрудничество с Givenchy.









Меган Маркл

Меган очень тесно связана с модной индустрией, и есть много крупных брендов, которые хотели бы поработать с ней над проектами. С брендом Givenchy у герцогини уже велись активные дискуссии. Некоторые из будущих сделок оцениваются в миллионы фунтов стерлингов. Многие инициативы Меган наверняка свяжут с их с Гарри благотворительным фондом,

— рассказал инсайдер изданию The Sun.

Меган Маркл уже несколько лет дружит с креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер — именно она отвечала за дизайн платья герцогини, в котором она выходила замуж на принца Гарри. В своих беседах с журналистами Клэр отметила, что считает Меган удивительной женщиной, и призналась, что была очень счастлива познакомиться с ней поближе.









Клэр Уэйт Келлер









Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл всегда живо интересовалась fashion-индустрией. Так, в сентябре 2019 года Меган выступила приглашенным редактором британского Vogue — она взяла для номера интервью у Мишель Обамы и лично участвовала в съемках обложки. В том же месяце Меган презентовала капсульную коллекцию офисной одежды Smart Works, которую создала совместно с брендами Marks & Spencer, John Lewis, Jigsaw.









Напомним, что Меган Маркл уже вернулась к сыну Арчи в Канаду (там семья провела новогодние каникулы), в то время как Гарри остался в Лондоне, чтобы вести переговоры, связанные с их недавним решением. В Канаде малыш на несколько дней остался с близкой подругой Меган Джессикой Малруни и своей няней.

Известно, что эта няня стала третьей для мальчика — первая в свое время была отпущена, а вторая приглядывала за Арчи исключительно по ночам. Новая няня помогает воспитывать мальчика, но при этом не живет вместе с парой в их резиденции Фрогмор-коттедж в Виндзоре. Она же, к слову, сопровождала семью во время осеннего тура по Африке и сидела с малышом, когда его родители были заняты официальными встречами и приемами.









Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

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