Январь 11th, 2020

Леди Гага созналась в психическом расстройстве

Оскароносная певица Леди Гага на днях откровенно пообщалась с Опрой Уинфри.

Как отмечается в издании The Independent, звезда в разговоре с известной ведущей удивила ее потрясающим признанием. Гага рассказала, что в 19-летнем возрасте пережила серию изнасилований.

«Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19, и я долго ничего не делала с этой травмой», — призналась 33-летняя певица.

Как отметила звезда, она уже долгие годы не может избавиться от посттравматического стрессового расстройства. Она считает, что ее болезнь не поддается лечению. Исполнительницу до сих пор мучают головные боли.

Однако, кто именно надругался над ней, Гага не сообщила, отметив лишь, что это был знакомый с детства человек. А в полицию после инцидента она не обращалась, так как боялась мести со стороны обидчика.