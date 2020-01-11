Январь 11th, 2020

Иран признал, что сбил украинский боинг

Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Рухани утром в субботу, 11 января 2020 года, официально подтвердил вину своих вооруженных сил в сбивании 8 января пассажирского самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) вскоре после взлета из аэропорта Тегерана

Соответствующее заявление появилось в 6:43 утра на официальной странице Рухани в социальной сети Twitter, передает Еспресо.TV.

«Внутреннее расследование Вооруженных Сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выстрелены через человеческие ошибки, повлекшие ужасную катастрофу украинского самолета и гибель 176 невинных людей.

Продолжается расследование, которое поможет выяснить подробности и привлечь к ответственности причастных к этой великой трагедии и ошибки, которая не заслуживает прощения «, — подчеркнул президент Ирана.

«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой пагубной ошибке.

Мои мысли и молитвы идут ко всем семей, в трауре. Выражаю искренние соболезнования «, — добавил он.