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Дело об импмичменте Трампа передадут в Сенат США на следующей неделе

трампмСпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на следующей неделе передаст в Сенат статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

«Я попросила председателя Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлера быть готовым вынести на следующей неделе резолюцию о назначении руководителей и передачу статей об импичменте в Сенат», — написала Пелоси в письме к демократам Палаты.
Пелоси добавила, что 14 января состоится еженедельная встреча конгрессменов, представляющих Демократическую партию, на которых будет принято решение о дальнейших действиях.

Как известно, 19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа.

45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгресса в его расследовании.

Статьи об импичменте, политический эквивалент обвинительного акта, теперь будут направлены в Сенат для судебного разбирательства. Если Трамп будет оправдан Сенатом, возглавляемым республиканцами, а именно это и ожидается, ему все равно придется идти на переизбрание, неся на себе пятно импичмента.

Трамп назвал все дело «охотой на ведьм», «мистификацией» и «обманом».

Для вынесения обвинительного приговора необходимо голосования в две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.

Tags: , , | Category: Новости, США ﻿
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