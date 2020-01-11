Бритни Спирс показала удивительно спортивное тело

38-летняя Бритни Спирс уже готова встречать весну. Об этом певица сообщила своим поклонникам в Instagram, поделившись с ними снимками в бикини. Поп-звезда готовится к выходу на сцену в новом шоу и поддерживает хорошую физическую форму.
Не могу дождаться весны,
— поделилась она настроением с фолловерами.
Бритни Спирс
Бритни часто делится с поклонниками в соцсети кадрами своих тренировок. Одно из ее недавних увлечений — акройога. Спирс не упускает возможность расстелить коврик на траве и позаниматься под открытым небом.
В 2020 году я буду посвящать гораздо больше времени акройоге и йоге вообще… Я новичок, и мне бывает трудно в работе с партнером… Учитесь доверять и позволять кому-то другому держать ваше тело… Я многое прячу в себе, поэтому мое тело требует движения. Спасибо природе. Она помогает мне,— говорила она в одном из видео в соцсети.
Певица также отметила, что занялась бегом, чтобы в новом году быть еще более активной. Спорт, несомненно, помогает Бритни справляться и с жизненными трудностями, быть сильной и выносливой. В новом году звезде предстоят судебные тяжбы за право общения с сыновьями, рожденными в браке с Кевином Федерлайном. В декабре СМИ сообщили о намерении певицы обратиться в суд, чтобы скорректировать график встреч с 14-летним Шоном и 13-летним Джейденом.
Бритни Спирс с сыновьями
Бритни Спирс
Видео из Instagram Бритни Спирс
Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/beauty/exterior/94164-britni-spirs-rezultat-trenirovok.html
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