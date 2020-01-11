Брэд Питт рассказал, кто спас его от судьбы быть алкоголиком

Актер произнес слова благодарности во время церемонии National Board of Review Awards Gala.
Голливудскому актеру Брэд Питт, который недавно признался, что разрыв с Анджелиной Джоли стал причиной возникновения у него алкоголизма, все же удалось решить проблему с зависимостью.
Однако, как оказалось, в этом ему помог коллега по киноцеху и товарищ Брэдли Купер.
Так, по сообщению издания Page Six, во время недавней церемонии National Board of Review Awards Gala, где Питт получил награду за роль Клиффа Буза в ленте «Однажды в Голливуде», он в своей речи трогательно поблагодарил Купера за то, что тот спас его от алкоголизма.
«Спасибо Брэдли. Я теперь всегда трезвый благодаря этому парню. И с каждым днем я все счастливее и счастливее. Я люблю тебя и благодарю тебя», — сказал Питт, обращаясь к Куперу, который собственно и вручал ему награду.
Однако, как именно Брэдли помог ему сразиться с демонами, актер не уточнил.
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