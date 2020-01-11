Январь 11th, 2020

Адель рассказала как похудела на 45 килограммов

Поклонники 31-летней Адель в последнее время отмечают, что она сильно изменилась внешне: певица начала худеть около года назад, сразу же после того как сообщила журналистам о расставании со своим мужем Саймоном Конекки.

На днях же в сети появились свежие снимки Адель, сделанные во время отдыха на Карибах, где звезда вместе с друзьями проводила новогодние праздники. В стройной девушке в платье в горох фанаты едва узнали своего кумира — так сильно она изменилась после потери веса.









Адель с поклонниками

Недавно же журналистам удалось побеседовать с 19-летней студенткой Лекси Ларсон, которой посчастливилось встретиться с Адель в одном из ресторанов на острове Ангилья. Девушка призналась, что певица выглядит просто фантастически и кажется очень счастливой:

Она сказала, что похудела примерно на 45 килограммов, и назвала это сумасшедшим и положительным опытом. Она выглядела счастливой и казалась очень уверенной в себе.

Лекси рассказала журналистам, что Адель не захотела фотографироваться, потому что с ней был ее семилетний сын Анжело. Однако звезда была совсем не против пообщаться — она села за стол вместе с Ларсон и ее подругами, а потом предложила своему приятелю Гарри Стайлзу составить им компанию.









Мы были так взволнованы. Мы немного пообщались, а потом она пригласила Гарри Стайлза к нам присоединиться… Мы разговаривали минут 15. Они задавали много вопросов про колледж и нашу жизнь,

— поведала студентка.

Кстати, не так давно звездный фитнес-гуру Камила Гудис рассказала, как именно Адель удалось так сильно похудеть. В интервью с таблоидом The Sun Камила призналась, что певица не любит физические нагрузки и теряла вес в основном благодаря диете.









Адель с поклонницей

Однажды я проводила Адель тренировку. Не думаю, что она любит выполнять упражнения, однако она явно кардинально изменила свой образ жизни. Я считаю, что она добилась таких хороших результатов в большей степени именно благодаря диетам.

Ранее инсайдеры рассказывали, что Адель худеет благодаря пилатесу, сокращению употребления сахара и особой сиртфуд-диете. Смысл этой системы питания в снижении калорийности на 20 процентов, что приводит к активации гена, отвечающего в том числе и за метаболизм. В меню худеющих на сиртфуд-диете входят гречка, грецкие орехи, зеленый чай, сельдерей, петрушка, красный лук, темный шоколад, руккола, клубника, финики, оливковое масло, цитрусовые, яблоки и листовая капуста.









Адель









Адель (фото 2009 года)









Адель (фото 2013 года)

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/beauty/exterior/94155-adel-rasskazala-poklonnitce-chto-pokhudela-na-45-kilogrammov.html