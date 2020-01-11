Январь 11th, 2020

Создан первый в мире ноутбук с семью экранами

На выставке CES 2020 состоялась премьера первого в мире ноутбука Aurora 7 с семью экранами. Он стал первым продуктом малоизвестной компании Expanscape, на официальном сайте которого не указаны ни адрес, ни другие контактные данные. Ноутбук существует в виде прототипа и основан на современном «железе» с видеокартой GeForce RTX, а четыре из семи его дисплеев поддерживают высокое разрешение 4K.

Aurora 7, по данным ресурса PC World, пока не готов к массовому производству — показан на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Экземпляр был инженерным прототипом. На момент публикации материала Expanscape не раскрывала свои по выпуску Aurora 7 на рынок и держала в тайне его рекомендованную стоимость, но отметила, что собрала несколько экземпляров Aurora 7 и готова продать их. Между тем, по современным меркам Aurora 7 обладает актуальными спецификациями, и с точки зрения возможностей его аппаратной составляющей его можно отнести как к профессиональным, так и к игровым моделям.

В Aurora 7 предусмотрено два типа дисплеев — основные и вспомогательные. К первым относятся четыре экрана с диагональю 17,3 дюйма и поддержкой высокого разрешения 4К, а три оставшихся — вспомогательные, с разрешением 1920х1200 пикселей (Full HD) и 7 дюймами по диагонали.

Чтобы итоговая конструкция ноутбука получилась в меру компактной, разработчики разместили два основных дисплея горизонтально один над другим, а два оставшихся расположили вертикально сбоку от них. Два 7-дюймовых экрана выдвигаются над вертикальными основными, тогда как третий расположен под клавиатурой, рядом с тачпадом.

Разработчики не объяснили, в которых сценариях использования ноутбуков могут быть задействованы все семь дисплеев. Кроме того, каждый из них имеет достаточно широкие рамки по всему периметру, что исключает возможность их преобразования в единый большой дисплей. Во время премьеры девелоперы показали, что на каждый из семи экранов может выводиться отдельное изображение.

Создатели Aurora 7 раскрыли далеко не все подробности по электронике своего творения. Это может быть связано с открытой датой поступления в продажу — этого момента некоторые из компонентов, в частности, видеоподсистема, могут потерять свою актуальность.

Известно, что показан экземпляр Aurora 7 построен на мощном, но при этом не самом новом 14-нанометровом процессоре Core i9-9900K. Графику в ноутбуке обрабатывает видеокарта Nvidia линейки GeForce RTX с поддержкой трассировки лучей, но при этом разработчики не уточнили ее модель и одновременно намекнули, что графических чипов в ноутбуке может быть несколько.

В качестве основного носителя информации в Aurora 7 используется SSD-накопитель с поддержкой технологии NVMe. Его объем и суммарное количество поддерживаемых ноутбуком носителей держатся в тайне. Объем оперативной памяти в новинке может достигать 64 ГБ, но, опять же, представители Expanscape не уточняют количество разъемов SODIMM и объем памяти в минимальной конфигурации.