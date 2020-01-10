Январь 10th, 2020

Xiaomi анонсирует четыре смартфона со 108-мегапиксельной камерой





Xiaomi должна стать первой компанией, которая презентует телефон с датчиком изображения на 108 Мп производства Samsung. Как выяснилось, таких смартфонов производитель из Поднебесной намерен анонсировать сразу четыре. Сейчас все они проходят под кодовыми названиями Tucana, Draco, Umi и Cmi.



Начнётся всё с Xiaomi Mi MIX 4, флагмана на Snapdragon 855 Plus, который будет представлен в середине текущего месяца. Какое из кодовых имён присвоили ему – не уточняется. О том, что компания представит квартет смартфонов со 108-мегапиксельными камерами, стало известно из приложения Mi Gallery, в котором покопались специалисты из XDA Developers.



Девайсы под кодовыми названиями Tucana, Draco, Umi и Cmi.китайская компания Xiaomi пока не презентовала ещё. Сообщается, что они могут поступить в продажу как под собственным брендом Xiaomi, так и под брендом Redmi, ставшим независимым в начале этого года.



Во всех аппаратах должен применяться сенсор ISOCELL Bright HMX, разработанный Samsung совместно с Xiaomi для моделей последней.