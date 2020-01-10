Январь 10th, 2020

ВВС Израиля атаковали груз оружия на границе Ирака и Сирии

По сообщения в арабских СМИ, минувшей ночью мощные взрывы раздались на иракско-сирийской границе в районе Букамаль.



Самолеты ВВС ЦАХАЛа якобы уничтожили груз с оружием.В прошлом месяце компания ImageSat International (ISI) опубликовала спутниковые снимки Букамаль, на которых видны практически завершенные новые здания и секретный тоннель. И здания и тоннель , предположительно используются для хранения вооружений.





Туннель шириной 5 метров может пропускать грузовики и тяжелую военную технику.

Грузовик, который подвергся нападению, принадлежит иракским ополченцам. По некоторым данным, атака включала склад баллистических ракет в этом районе.

http://mignews.com/news/disasters/world/100120_63310_58170.html