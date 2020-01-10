Январь 10th, 2020

Внучку Елизаветы II лишили водительских прав

Старшую внучку королевы Елизаветы II, Зару Тиндол, лишили водительского удостоверения. Теперь 38-летняя Зара не сможет водить автомобиль в течение шести месяцев.

Неприятный инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, но только сейчас Зара Филлипс признала свою вину. По информации BBC, внучка Елизаветы II ехала на своем Land Rover со скоростью 145 километров в час вместо разрешенных 112. Ее номера попали на камеры видеорегистраторов у ее дома в Котсуолд. Суд обязал ее выплатить штраф в размере 880 долларов и покрыть судебные расходы в размере 200 долларов.

Для Зары Тиндолл это не первое правонарушение на дороге. В возрасте 19 лет внучка королевы едва уцелела, перевернувшись за рулем автомобиля. А говорить о лишении водительских прав сроком на полгода, из-за одного правонарушения нельзя. Вероятнее всего, к такому решению суда привела ряд других нарушений.