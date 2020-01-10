Январь 10th, 2020

В Украине стартовали продажи билетов на Нацотбор Евровидения 2020

Уже скоро в Киеве во Дворце культуры КПИ состоится Нацотбор на Евровидение 2020. Прямые эфиры пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал). Известно, что ведущим в этом году снова станет Сергей Притула, а вот список участников организаторы все еще не объявили.

Между тем билеты на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020 уже поступили в продажу. Стоимость варьируется от 320 до 1090 грн. Сколько будут стоить билеты на финал Нацотбора, в рамках которого определится представитель Украины на Евровидении 2020 в Нидерландах — пока неизвестно.

Напомним, уже названы имена двух членов жюри Нацотбора 2020 Музыкальным продюсером Национального отбора стал Руслан Квинта, креативным продюсером — Наталья Франчук. Кроме того, ранее стало известно, что организаторы внесли коррективы в правила конкурса. В частности, появилось правило, что касается артистов, выступавших на территории РФ с 2014 года.