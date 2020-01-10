 
 
Январь 10th, 2020

В сети появился новый трейлер фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби

В сети появился новый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби

Марго Робби

За месяц до премьеры комикс-боевика «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) в сети появился его второй трейлер с Марго Робби в образе главной героини.

В женском спин-оффе «Отряда самоубийц» (Suicide Squad) вместе с ней снялись Джерни Смоллетт-Белл (Черная Канарейка), Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Элла Джей Баско (Кассандра Кэйн), Рози Перес (Рене Монтойи), Эван Макгрегор в образе Черной Маски.

Харли Квинн, расставшаяся с Джокером, собирает собственную команду бесстрашных супергероинь. Им предстоит вступить в схватку с криминальным авторитетом Готэма — Черной Маской.

В российском прокате боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится 6 февраля.

 

Марго Робби

Марго Робби 

 

Эван Макгрегор

Эван Макгрегор 

 

Марго Робби

 

ИСТОЧНИК Just Jared

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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