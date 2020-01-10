Январь 10th, 2020

В пятницу жители Украины смогут увидеть «Волчью Луну»

В пятницу, 10 января, на небе появится полный «Волчья Луна», или полутеневое лунное затмение — первое в 2020 году. Жители Украины смогут наблюдать это космическое явление собственными глазами, а жители других стран смогут смотреть лунное затмение онлайн.

Полутеневое лунное затмение продлится чуть более 4:00. Согласно EarthSky, оно будет глубоким и, следовательно, самым заметным из четырех полутеневых лунных затмений, запланированных на этот год.

Максимальная фаза лунного затмения 10 января 2020 наступит в 21 часов 10 минут по киевскому времени и продлится 2 минуты. Начало лунного затмения в 19 часов 07 минут по киевскому времени, а конец затмения — в 23 часов 12 минут.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда из-за наклона орбиты Земли в 5 градусов относительно плоскости эклиптики Луна частично перекрывается тенью нашей планеты, попадает в так называемой полутени. В результате, только часть месяца становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда наш спутник темнеет и этот эффект называется «кровавый месяц».

Стоит отметить, что январский полнолуние также имеет свое народное прозвище, распространенное из которых «Волчий Луну». В других частях мира январский полнолуние также называют Ледяной Луной, Луной после Йоля, Шакамбхари Пурнима и Пауш Пурнима. Также полнолуние отмечает начало лунного календаря, который основан на лунном цикле. В этом году Лунный Новый год отметит китайский год Крысы.

Жители Азии, Европы и северо-восточной Африки смогут полностью наблюдать в пятницу лунное затмение. Южная Америка и большая часть Северной Америки не смогут наблюдать за космической событием. Несколько YouTube каналов транслировать лунное затмение онлайн с 19:00 по киевскому времени. Если вдруг погодные условия закроют небо облаками, в Украине тоже смогут насладиться этим событием через интернет-трансляцию.