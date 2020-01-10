 
 
Январь 10th, 2020

В Канаде выиграли самый большой джекпот в истории страны



Комбинация цифр оказалась только на одном билете, в связи с чем ее обладатель получит всю сумму в размере 70 млн долл.

В Канаде в лотерее Lotto Max выиграли самый большой джекпот в истории страны. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора лотерей OLG.

Выигрышный билет принесет владельцу 70 миллионов долларов, так как выигрышная комбинация оказалась только на одном из билетов. Известно, что его купили в городе Брамптон, что вблизи Торонто.

Джекпот стал крупнейшей в истории Канады суммой, выигранной в лотерее. Победитель пока не пришел за выигрышем. Также сообщается, что участники лотереи получили шесть призов по 1 млн долл.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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