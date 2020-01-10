 
 
Январь 10th, 2020

В Египте археологи нашли интересную гробницу

сакрВ Саккаре (30 км к югу от Каира) археологи нашли древнюю гробницу-некрополь.

В подземной гробнице была похоронена женщина Деметрия. На скульптурном изображении, вырезанном из камня, Деметрия держит в руках кисть винограда.
Специалист древней истории и профессор Нью-Йоркского университета, Роджер Багналл сделал перевод греческих надписей. На барельефе написано: «Деметрия, дочь Менелая, внука Аммония, достойная, прощай».

 

На другом скульптурном изображены египетские боги Сета, Тота и Анубиса с надписью: «Менелай, сын Филаммона, слуга и набожный человек».

Tags: , | Category: Наука, Новости ﻿
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