Январь 10th, 2020

В Египте археологи нашли интересную гробницу

В Саккаре (30 км к югу от Каира) археологи нашли древнюю гробницу-некрополь.

В подземной гробнице была похоронена женщина Деметрия. На скульптурном изображении, вырезанном из камня, Деметрия держит в руках кисть винограда.

Специалист древней истории и профессор Нью-Йоркского университета, Роджер Багналл сделал перевод греческих надписей. На барельефе написано: «Деметрия, дочь Менелая, внука Аммония, достойная, прощай».

На другом скульптурном изображены египетские боги Сета, Тота и Анубиса с надписью: «Менелай, сын Филаммона, слуга и набожный человек».