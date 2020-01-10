Январь 10th, 2020

В Англии запретили к показу рекламу ПК из-за отсутствия в ней женщин

Управление по стандартам рекламы Великобритании считает, что авторы видео навязывают и пропагандируют «вредные гендерные стереотипы».

Материал от Eurogamer повествует о том, как телереклама от компании PC Specialist, занимающейся продажей комплектующих для персональных компьютеров в Великобритании, начинается со взрыва компьютера, а затем показывает, как трое мужчин были воодушевлены использованием компьютера от PC Specialist для игр, создания музыки и создания контента.

Повсюду мужской голос за кадром: «Это начало конца», — говорит он.

«Конец пути — это начало свободы, индивидуальности, выбора. Это восстание, восстание для игроков, геймеров, редакторов, создателей музыки. Технари, программисты, иллюстраторы — индивидуальные, как никто другой. От специалистов для специалистов. Специалист ПК».

Закадровый голос рекламы PC Specialist

В Управление по стандартам рекламы поступило восемь жалоб от людей, которые утверждали, что реклама увековечивает вредные гендерные стереотипы, изображая мужчин в ролях, которые считаются стереотипно мужскими, и подразумевает, что только мужчины интересуются технологиями и компьютерами.

PC Specialist ответили возражением, что их клиентская база составляет 87,5% мужчин в возрасте от 15 до 35 лет, и что «их продукт, брендинг и услуги были разработаны и нацелены на эту целевую аудиторию, а персонажи в рекламе являются основной клиентской базой PC Specialist».

Несмотря на это, ASA удовлетворило жалобу, заявив, что реклама нарушила новые правила, введенные в июне прошлого года, которые означают, что компании больше не могут продвигать гендерные стереотипы в своих рекламных роликах.

«В рекламе неоднократно появлялись изображения только тех мужчин, которые были выдающимися и на переднем плане в рекламном послании о возможностях и превосходстве по нескольким желаемым карьерным путям.

Поэтому мы посчитали, что реклама подразумевает, что превосходство в этих ролях и сферах будет рассматриваться как прерогатива мужчин.

Реклама идет дальше, чем просто следование за основной клиентской базой рекламодателя, и подразумевает, что только мужчины могли преуспеть в этих ролях».

ASA Управление по стандартам рекламы Великобритании

PC Specialist уже удалили рекламу.