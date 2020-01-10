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Раскрыта смертельная опасность алкоголя в малых дозах



Частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.

К такому выводу пришли ученые Медицинского колледжа Корейского университета, говорится на сайте Европейского общества кардиологов.

Исследователи проанализировали данные 9 776 956 человек, у которых ранее не была диагностирована фибрилляция предсердий.

Оказалось, что количество выпитых порций алкоголя в неделю коррелировало с риском фибрилляции предсердий независимо от пола и возраста. При этом редкое злоупотребление спиртными напитками не демонстрировало четкой связи с мерцательной аритмией. Вероятность фибрилляции предсердий увеличивалась на два процента с каждым дополнительным граммом употребляемого алкоголя в неделю.
Полный отказ от алкоголя также способствовал более высокому риску сердечной недостаточности по сравнению с малопьющими.

Однако исследователи подчеркивают, что защитный эффект небольшого количества спиртного должен быть подтвержден в дополнительных исследованиях. На данный момент не ясно, действительно ли он существует или является следствием неучтенных факторов.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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