Январь 10th, 2020

Ракету, сбившую самолет МАУ вероятно выпустили с секретной иранской военной базы, — Bellingcat

Ракету, которая могла сбить самолет МАУ в Тегеране, вероятно, выпустили с секретной иранской военной базы IRSG. Об этом написал в Twitter один из расследователей Bellingcat журналист Кристо Грозев.







«Учитывая визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости «Тор-М», я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», — написал Грозев.

